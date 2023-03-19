В больнице умер 36-летний водитель после ДТП на трассе в Волгоградской области

В аварии погиб водитель, две женщины и трое детей попали в больницу Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В больнице Волгоградской области скончался 36-летний водитель, участвовавший в ДТП в Киквидзенском районе. Напомним, ранее в аварии погиб 61-летний автомобилист, пострадали три ребенка 8, 11 и 13 лет, а также две женщины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД, ДТП произошло на трассе «Самойловка-Шумилинская-Александровка» в обеденное время. 36-летний водитель «Хендэ Солярис» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Киа Рио». Мужчина, сидевший за рулем иномарки, погиб в больнице.

- 40-летняя женщина и трое несовершеннолетних в возрасте 13 лет, 11 лет и 8 лет – пассажиры автомобиля «Хендэ» и 51-летняя пассажирка автомобиля «Киа» доставлены в больницу, - уточнили в пресс-службе полиции.

По факту аварии организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Водителей просят соблюдать ПДД.