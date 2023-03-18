В Волгоградской области в жутком ДТП один человек погиб, пятеро пострадали

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Страшная авария произошла днем 18 марта недалеко от села Мачеха в Киквидзенском районе Волгоградской области. В ДТП погиб один человек, пятеро, в том числе дети, пострадали. Две иномарки столкнулись лоб в лоб при выезде одной из них на встречную полосу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомашиной Hyundai, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с автомашиной Kia, - отметили в региональной полиции.

На месте происшествия погиб 61-летний водитель Kia, получивший травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и четверо пассажиров Hyundai, в том числе трое детей, были госпитализированы с различными ранениями. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

- В Киквидзенскую ЦРБ поступило 5 пострадавших в ДТП - ребенок 2014 г.р., ребенок 2011 г.р., подросток 2009 г.р., женщина 1982 г.р., мужчина 1986 г.р. Состояние детей и женщины специалисты оценивают как средней степени тяжести, состояние мужчины стабильно тяжелое, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

После стабилизации состояния пациентов их переведут в Михайловскую ЦРБ для дальнейшего лечения.