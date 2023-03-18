На Волгоград Арену болельщик пытался пронести нож и обматерил контролера-распределителя

Фото: СК "Ротор"

18 марта на «Волгоград Арене» прошел матч между «Легионом» и «Ротором», который завершился победой «сине-голубых». Матч посетил 7 361 зритель. И некоторые болельщики оказались недисциплинированными. Один любитель футбола бросил на поле бутылку, другой – пытался пронести на стадион нож и оскорбил контролера-распорядителя. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- 26-летний болельщик бросил пластиковую бутылку с водой на поле в сторону ворот. В отношении фаната составлен административный протокол, - отметили в региональной полиции.

57-летний мужчина был остановлен при входе на «Волгоград Арену» контролером-распорядителем. Болельщик обматерил сотрудника стадиона, попытавшись зачем-то пронести нож – такие предметы запрещено с собой брать на спортивные мероприятия. На мужчину также был составлен административный протокол.

- Материалы в отношении нарушителей будут направлены суд для рассмотрения, - уточнили в региональном Главке МВД.

Провинившимся болельщикам грозит штраф от трех до десяти тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов с запретом посещения спортивных мероприятий до трех лет.

Напомним, «Ротор» обыграл «Легион» со счетом 2:0. Официально этот матч был гостевым для волгоградцев.