«Ротор» одержал первую победу после зимней паузы

Фото: СК "Ротор"

В Волгограде 18 марта состоялся матч 20-го тура группы 1 Второй лиги, в котором встретились махачкалинский «Легион» и «Ротор». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ротора».

Подопечные Алексея Стукалова имели огромное территориальное преимущество на протяжении всего матча, но первый мяч удалось забить ближе к перерыву. На 38-й минуте Сергей Обивалин вывел «сине-голубых» вперед. В начале второго тайма Сергей Зуйков точным ударом с пенальти увеличил разницу в счете. Больше голов в игре не произошло. Эта победа стала первой для волгоградской команды в официальном матче после зимней паузы.

Несмотря на то, что матч проходил в Волгограде, де-юре он был домашним для «Легиона», который попросил «Ротор» провести встречу на «Волгоград Арене» из-за невозможности сыграть в Дагестане. На трибунах присутствовал 7 361 болельщик.

Волгоградская команда имеет в активе 40 набранных очков и занимает третье место в таблице. Через неделю коллектив Алексея Стукалова снова сыграет в Волгограде. 25 марта «Ротор» примет «Черноморец», который лидирует в первенстве.