В ЦПКиО Волгограда открылся аттракцион «Свадебная карусель»

Фото: администрация ЦПКиО

В Волгограде в ЦПКиО накануне вечером запустили новый аттракцион «Свадебная карусель». В пятницу состоялись тестовые запуски карусели. С 18 марта она примет первых посетителей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Отмечается, что первые посетители смогут покататься в субботу с 10.00. На двухэтажную карусель будут допускаться дети, рост которых от 70 сантиметров и выше. В первый день работы «Свадебной карусели» посетителям пообещали бесплатные билеты.

«Свадебная карусель» высотой 15 метров, на ней два этажа. Кататься можно на фигурах в виде коня, дракона, оленя и других персонажей.