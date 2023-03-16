В Волгограде в выходные откроют «Свадебную карусель»

Фото: администрация ЦПКиО

В ближайшие выходные в Центральном парке культуры и отдыха откроется новый аттракцион. Там заработает «Свадебная карусель». Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, аттракцион будет открыт раньше запланированного срока.

- Планировали открыть в конце марта, открываем на этих выходных. Завершаются финишные работы, - отметил Андрей Еркин.

В настоящее время рабочие завершают устанавливать образы, настраивают архитектурную подсветку, обустраивают пешеходные дорожки и убирают территорию.

Отметим, «Свадебная карусель» будет состоять из двух этажей. На аттракционе будет 64 посадочных места. Общая высота конструкции составит 15 метров. Карусель изготовили на заводе в Китае.