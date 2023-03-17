Под Волгоградом разлившийся Дон затопил дорогу и поля

Скрин видео

В Волгоградской области продолжается весеннее половодье. Если где-то паводок пошел на спад, то в Иловлинском и Городищенском районе разлившийся Дон накануне затопил дорогу на Трехостровскую. Под водой оказались поля возле Садов Придонья, наполнились озера. Видео, как по напоминающей реку дороге едут автомобили, опубликовал блогер Алексей Ульянов.

На видео местные жители говорят, что рады такому большому разливу, которого в этих краях не случалось уже много лет. Для волгоградцев затопленные поля и наполненные водой озера – это хороший урожай будущим летом и много рыбы.

По сообщению Росгидрометцентра, в Волгоградской области сейчас затопления наблюдаются в поймах Дона, Терсы и Иловли. Власти держат ситуацию на постоянном контроле. В Елани дело дошло до проверок чиновников на халатность.