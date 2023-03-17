В Волгоградской области к подтопленным домам для сирот построят дорогу

Фото: прокуратура Волгоградской области

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ситуацию, связанную с подтоплением домов для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в Еланском районе. Ведомство обязало администрацию района следить за зданиями по улице Подольской на период паводков. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- В начале марта, в период таяния снега, прилегающая территория 8 из 18 указанных домов оказалась в зоне подтопления. В сами дома вода не поступала, а фундаменты не пострадали, - отметили в ведомстве.

На сегодняшний день из-за ухода воды, ситуация нормализовалась. Тем не менее, прокуратура Еланского района оказалась недовольна работой, а вернее бездействием администрации и предъявила в суд административное исковое заявление с требованием обеспечить территорию с домами для детей-сирот нормальной дорогой.

Таким образом, в ближайшее время по улицам Подольская и Героев Сталинграда в Елани должны проложить качественную асфальтированную дорогу, а на территории построенных домов должно появится обновленное уличное освещение и площадки с мусорными контейнерами.