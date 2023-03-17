Андрей Бочаров встретился с начальником Волгоградской академии МВД

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 17 марта провел рабочую встречу с начальником Волгоградской академии МВД РФ, генерал-майором полиции Романом Павленковым. Обсуждались вопросы подготовки кадров для системы МВД России, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации.

- Губернатор отдельно отметил высокую роль Совета ректоров в социально-экономическом развитии региона и предложил активно включиться в эту работу, - отметили в обладмине.

Остальные подробности рабочей встречи губернатора с начальником академии МВД остались в тайне.

Напомним, Роман Павленков был назначен руководителем Волгоградской академии МВД в декабре прошлого года.