Андрей Бочаров встретился с начальником Волгоградской академии МВД

Фото: администрация Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 17 марта провел рабочую встречу с начальником Волгоградской академии МВД РФ, генерал-майором полиции Романом Павленковым. Обсуждались вопросы подготовки кадров для системы МВД России, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации.
- Губернатор отдельно отметил высокую роль Совета ректоров в социально-экономическом развитии региона и предложил активно включиться в эту работу, - отметили в обладмине.
Остальные подробности рабочей встречи губернатора с начальником академии МВД остались в тайне.
Напомним, Роман Павленков был назначен руководителем Волгоградской академии МВД в декабре прошлого года.