Роман Павленков назначен начальником Волгоградской академии МВД России

Роман Павленков. Фото: Уральский юридический институт МВД России

В Волгоградской академии МВД России новый начальник. Указом президента РФ на эту должность назначен генерал-майор полиции Роман Павленков, который до этого три с половиной года руководил Уральским юридическим институтом МВД России, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Роман Павленков – уроженец Нижегородской области, там же в 2000 году окончил юридический институт МВД России, остался работать в вузе. В 2011-м возглавил научно-исследовательский отдел, в 2015-м – стал первым замом начальника Нижегородской академии МВД России (по учебной работе). В 2019-м получил назначение на должность начальника Уральского юридического института МВД России. Кандидат экономических наук, доцент.

Напомним, прежний руководитель вуза отправился на заслуженный отдых.