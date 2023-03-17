В Волгограде поставили точку в деле о непристойной рекламе сети суши

Верховный суд признал непристойной рекламу сети суши и роллов в Волгограде Фото: Андрей АБРАМОВ

В деле о непристойной рекламе сети японской кухни в Волгограде поставили точку. Верховный суд РФ 13 марта поддержал решение Волгоградского УФАС в отношении ООО «Ёбидоёби», которое занимается доставкой суши и роллов.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в УФАС по Волгоградской области, 3 судебные инстанции поддержали антимонопольный орган, после чего сеть суши направила кассационную жалобу в Верховный суд. Однако высший судебный орган занял позицию УФАС.

Ранее антимонопольщики признали рекламу ООО «Ёбидоёби» непристойной. В рекламных слоганах сетов суши и роллов использовались слова, созвучные с бранью. В компании же уверяли, что намека на мат у них не было, а все слова взяты из японского языка.

Добавим, в настоящее время Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск о возложении на ООО «Ёбидоёби» обязанности изменить наименование.