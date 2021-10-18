Волгоградское УФАС признало непристойной рекламу сети по доставке суши

В компании по доставке суши и роллов считают, что никакого намека на ненормативную лексику нет Фото: Андрей АБРАМОВ

Волгоградское УФАС вынесло решение в отношении сети по доставке суши и роллов «ЁбиДоЁби». Ее реклама была признана ненадлежащей. Сервис по доставке японских блюд из Красноярска известен своим агрессивным маркетингом, недавно он пришел в Волгограде и открыл 2 заведения. Реклама на одном из продаваемых сетов суши и роллов содержал текст «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi &Rolls», а также изображение товарного знака «Ё». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном УФАС.

- Дело было возбуждено по заявлениям граждан – жителей города Волгограда. В заявлениях было отмечено, что реклама размещена рядом с остановкой общественного транспорта, в жилом районе, где также недалеко находятся школа, детсады и колледж, - отметили в Волгоградском УФАС.

Текст рекламу рассматривали на экспертном совете по применению рекламного законодательства при областном антимонопольном органе. Дело было возбуждено на предпринимателя, который в Волгограде работает по франшизе. Все рекламные материалы было представлены ООО «Ёбидоёби» на основании сублицензионного договора на использование комплекса исключительных прав. Предприниматель указал, что коммерческое наименование «ЁбиДоёби» передает русскими буквами японский текст «День недели – суббота», а слово «КуниЛи» в переводе с японского языка означает «Страна, государство». Так что никакого мата в наименованиях нет. В дело было привлечено руководство компании, которая зарегистрирована в Красноярске.

Выяснилось, что Роспатент в 2019 году отказал в регистрации в качестве товарного знака слово «ЁбиДоЁби» в связи с противоречием общественным интересам. Суд по интеллектуальным правам в 2020 году подтвердил законность отказа. Тогда сеть предприняла попытку международной регистрации знака в США, что тоже обернулось провалом. В отказе было указано, что слово имеет созвучие с ненормативной лексикой. Поэтому Волгоградское УФАС признало рекламу ненадлежащей и нарушающей Закон о рекламе, в связи с тем, что использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений. Теперь антимонопольщики обратятся Федеральную налоговую службу об изменении фирменного наименования компании.