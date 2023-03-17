В Волгограде опубликовали видео с перевернувшейся «четырнадцатой»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 16 марта в Советском районе Волгограда произошло жесткое ДТП. В 21.30 на проспекте Университетском у «Ленты» 24-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-2114» вылетел на бордюр, после чего легковушка опрокинулась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Авария попала на камеру видеонаблюдения. Выскочив на полном ходу с проезжей части, машина несколько раз перевернулась.

Водитель «ВАЗа» получил различные травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.

Напомним, ночью 17 марта на трассе в Городищенском районе Hyundai Accent влетел в столб. Один человек погиб, еще один пострадавший был госпитализирован.