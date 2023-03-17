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НовостиПроисшествия17 марта 2023 6:39

Под Волгоградом один человек погиб во влетевшей в столб иномарке – видео

ДТП произошло ночью на московской трассе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня ночью в Волгоградской области на московской трассе произошло смертельное ДТП. В 1.27 на автодороге Р-22 «Каспий» на подъезде к Городище 32-летний водитель за рулем Hyundai Accent не справился с управлением и влете в фонарный столб. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В аварии погиб 37-летний пассажир иномарки. Он скончался на месте происшествия. Водитель с травмами был госпитализирован.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, - отметили в региональном Главке МВД.