Под Волгоградом один человек погиб во влетевшей в столб иномарке – видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня ночью в Волгоградской области на московской трассе произошло смертельное ДТП. В 1.27 на автодороге Р-22 «Каспий» на подъезде к Городище 32-летний водитель за рулем Hyundai Accent не справился с управлением и влете в фонарный столб. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В аварии погиб 37-летний пассажир иномарки. Он скончался на месте происшествия. Водитель с травмами был госпитализирован.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, - отметили в региональном Главке МВД.