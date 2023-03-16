МВД опубликовало видео задержания байкера-поджигателя на Мамаевом кургане в Волгограде

Волгоградец угрожал взорвать свой мотоцикл. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгоградской области опубликовала видео с 27-летним подозреваемым, который 16 марта заехал на мотоцикле на Мамаев курган и пытался поджечь транспортное средство прямо на братской могиле. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, сегодня днем байкер попал на территорию мемориального комплекса, миновав шлагбаум, но его вовремя заметили охранники.

- Нарушитель был задержан сотрудницей-кинологом городского полка ППСП. Во время выяснения обстоятельств мужчина угрожал поджечь бензобак, но его действия были решительно пресечены, - прокомментировали в полиции.

Сам нарушитель сильно пьян, он не смог толком объяснить мотивацию своего поступка.

- Задержан за то, что заехал на мотоцикле на Мамаев курган, - коротко пояснил подозреваемый.

Следственный комитет завел на мужчину уголовное дело, полицейские составили административный протокол.

- Собранные по данному факту материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.

Волгоградцу грозит до 3 лет тюрьмы.