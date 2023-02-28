Как на Красной площади: в Волгограде появится «Свадебная карусель»

Так карусель будет выглядеть после монтажа. Фото: администрация ЦПКиО.

В Волгограде в ЦПКиО приступили к установке нового большого аттракциона, который называется «Свадебная карусель». Он будет представлять собой конструкцию высотой 15 метров. Карусель будет состоять из двух этажей и 64 посадочных мест. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали директор ООО «Парк» Андрей Еркин.

- Эта карусель является классическим объектом развлечений для любого праздника - ярмарки, свадьбы, выставки и других. Монтаж продлится три недели, - отметил директор парка.

Началась установка аттракциона. Фото: администрация ЦПКиО.

После установки аттракциона в течение недели будет проводиться техническое освидетельствование и постановка на государственный учет. Карусель построил завод в Китае.

- По масштабу этот аттракцион больше свадебной карусели, которая традиционно устанавливается на зимней ярмарке на Красной площади, - добавил Андрей Еркин.