В Волгограде отложили снос павильона бывшего магазина «МАН»

В Волгограде отложили снос бывшего магазина "МАН" Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В центре Волгограда остановили демонтаж нестационарного объекта на улице Гоголя. Снос павильона, в котором раньше был магазин «МАН», был отложен из-за новых судебных разбирательств.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, Дзержинский районный суд вынес определение, по которому павильон на улице Гоголя из-за долгов его владельца был арестован. Кроме того, объект запрещено демонтировать, реконструировать и перемещать.

- Очередное определение Дзержинского районного суда Волгограда основано на новом иске от гражданского лица о взыскании денежных средств с владельца нестационарного павильона, - отметили в мэрии.

Напомним, накануне мэрия сообщила о том, что принудительно снесет павильон, в котором раньше был магазин «МАН». Собственнику объекта, который был признан самостроем, давали 5 рабочих дней на самостоятельный демонтаж. Однако в установленный срок он этого не сделал. Сейчас объект не пустует, в нем работают заведения быстрого питания. Павильон не будут трогать, пока идут судебные разбирательства по поводу долгов его хозяина.

- Несмотря на то, что администрация Центрального района не является стороной по новому судебному разбирательству, во исполнение определения суда она приостановила действия по приведению в порядок пешеходной территории, - подчеркнули в администрации города.