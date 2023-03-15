Фото: администрация Волгограда

В центре Волгограда снесут павильон бывшего магазина «МАН» на улице Гоголя. Решается вопрос о принудительном демонтаже нестационарного объекта, который был установлен без разрешений. Арбитражный суд Волгоградской области признал павильон самостроем, поддержав позицию администрации города. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

- На сегодня НТО, установленный по адресу ул. Гоголя, 5, признан Арбитражным судом Волгоградской области возведенным с нарушениями действующего законодательства и, как следствие, сняты обеспечительные меры, наложенные на время судебных разбирательств, - отметили в мэрии.

Фото: администрация Волгограда

6 марта администрация Центрального района утвердило постановление, по которому собственник павильона должен был демонтировать его в течение пяти рабочих дней. Однако самостоятельно владелец объекта его не разобрал. Мэрия приступила к принудительному демонтажу, который в последствии оплатит собственник помещения.

И если «МАН» в павильоне уже не работает, как и по всему городу, то в нем функционируют другие торговые точки и кафе с едой на вынос.

- Все арендаторы торговых площадей в данном павильоне могут продолжить хозяйственную деятельность в нестационарных торговых объектах, включенных в действующую схему размещения НТО, или выступить с инициативой о включении в схему нового объекта. Получить актуальную информацию о наличии свободных мест, а также проконсультироваться о порядке их предоставления или включения новых точек в схему размещения НТО предприниматели могут, обратившись в администрации тех районов, где находятся заинтересовавшие их места, - уточнили в мэрии.

В районных администрациях арендаторы могут уточнить места, в которые они могут переехать. В частности, им предлагают открыть свои торговые точки или заведения на ярмарках и рынках.

После демонтажа павильона на улице Гоголя мэрия обещает провести благоустройство территории с обустройством тротуара, высадкой растений и укладкой газона и водопровода.

Напомним, последний магазин «МАН» в Волгограде закрылся весной прошлого года.