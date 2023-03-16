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НовостиЭкономика16 марта 2023 8:32

Помидоры в Волгограде стали дороже 200 рублей

Красный овощ за неделю вырос в цене на 16%
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде взлетели цены на помидоры

В Волгограде взлетели цены на помидоры

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде за неделю резко выросли цены на помидоры. С 7 по 13 марта они подорожали на 16,34%. Средняя цена за килограмм составляет 201,54 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Также за неделю подорожала свинина на 1,32%, маргарин – на 1,61%, сметана – н 2,64%, молочные смеси для детей – на 2,17%, поваренная соль – на 3,43. Также выросла стоимость у репчатого лука на 5,48% и у яблок – на 3,88%.

На ряд продуктов ценники наоборот снизились. Больше всего в Волгограде подешевели огурцы – за неделю на 10,4%. Килограмм в среднем стоит 156,66 рубля. В начале февраля цены на огурцы были около 300 рублей. Также стала выгоднее мороженая рыба на 1,23%, куры – на 2,24%, подсолнечное масло – на 1,71%, творог – на 1,05%. Подешевели многие овощи: картофель – на 2,55%, свекла – на 1,08%, морковь – на 1,16%.