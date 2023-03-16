Куда делся прежний бюст Жукова в Волгограде, рассказали в музее-панораме

Бюст Жукова займет место в залах музея. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва».

В Волгограде «потеряли» бюст маршала Жукова, стоявший у музея-панорамы «Сталинградская битва» с 1996 года. В дни празднования 80-летнего юбилея Сталинградской Победы его место на площади заняли новые бюсты трех военачальников - Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Куда делся прежний памятник, сайту volgograd.kp.ru сообщили в музее-заповеднике.

- Бюст Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, находившийся на этом месте ранее и установленный в 1996 году, был демонтирован и в настоящий момент находится на ответственном хранении в фондах. В этом году он займет место в экспозиции музея-панорамы, - пояснили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Как пояснили в музее, бюсту Жукова, который создал 26 лет назад скульптор Виктор Фетисов, вредили волгоградские солнце, ветер и постоянные перепады температуры. В свое время автор говорил, что его лучше установить в помещении. Спустя годы сын скульптора согласился с переносом бюста в музейные залы.

- Документы по демонтажу скульптуры были оформлены и согласованы в органах охраны, - рассказали в музее-заповеднике.