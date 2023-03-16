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НовостиОбщество16 марта 2023 6:53

В Волгограде спустя месяц нашли пропавшую без вести школьницу

Девочка из Волжского ушла из дома 18 февраля
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Поиски школьницы из Волжского завершились успешно

Поиски школьницы из Волжского завершились успешно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя почти месяц завершились поиски 14-летней школьницы из Волжского. 16 марта полицейские нашли ее в Волгограде. По предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетней не совершено, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Со школьницей работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Девочка из Волжского ушла из дома 18 февраля. Ее искали полицейские и волонтеры. К счастью, поиски завершились успешно.

- Для установления местонахождения несовершеннолетнего были сформированы поисковые группы полиции, ориентированы наряды и патрули, общественность, - отметили в региональном Главке МВД.