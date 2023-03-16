В Волгограде спустя месяц нашли пропавшую без вести школьницу

Поиски школьницы из Волжского завершились успешно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя почти месяц завершились поиски 14-летней школьницы из Волжского. 16 марта полицейские нашли ее в Волгограде. По предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетней не совершено, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Со школьницей работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Девочка из Волжского ушла из дома 18 февраля. Ее искали полицейские и волонтеры. К счастью, поиски завершились успешно.

- Для установления местонахождения несовершеннолетнего были сформированы поисковые группы полиции, ориентированы наряды и патрули, общественность, - отметили в региональном Главке МВД.