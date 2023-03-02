В Волжском две недели ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

Фото: поисково-спасательный отряд «Юг-Спас Волгоград».

В Волжском с 18 февраля ведутся поиски 15-летней Ларисы Беловой. В середине прошлого месяца школьница ушла из дома и не вернулась, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на поисково-спасательный отряд «Юг-Спас Волгоград».

В день исчезновения школьница была одета в черную удлиненную куртку, шапку бордового цвета, белые ботинки на шнуровке. На вид ей 15 лет, рост около 165 сантиметров, темно-русые волосы, серые глаза, телосложение плотное.

Если вам известно местонахождение несовершеннолетней, сообщите от этом по номерам: 8(966)-789-08-88, 8(902)389-73-49 или 112.