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НовостиОбщество2 марта 2023 6:24

В Волжском две недели ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

Лариса Белова ушла из дома 18 февраля
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: поисково-спасательный отряд «Юг-Спас Волгоград».

Фото: поисково-спасательный отряд «Юг-Спас Волгоград».

В Волжском с 18 февраля ведутся поиски 15-летней Ларисы Беловой. В середине прошлого месяца школьница ушла из дома и не вернулась, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на поисково-спасательный отряд «Юг-Спас Волгоград».

В день исчезновения школьница была одета в черную удлиненную куртку, шапку бордового цвета, белые ботинки на шнуровке. На вид ей 15 лет, рост около 165 сантиметров, темно-русые волосы, серые глаза, телосложение плотное.

Если вам известно местонахождение несовершеннолетней, сообщите от этом по номерам: 8(966)-789-08-88, 8(902)389-73-49 или 112.