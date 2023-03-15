В Волгоградской области внесли изменения в приказ о защите людей от бродячих собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне, 14 марта, комитет ветеринарии Волгоградской области внес изменения в приказ о порядке защиты жителей от нападения животных. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на опубликованный документ, власти утвердили форму отчета о случаях агрессии со стороны собак в отношении людей.

Согласно приказу, муниципальные власти будут ежеквартально отчитываться о случаях, когда животные наносят человеку ущерб. Будет отдельно указываться, какие именно травмы получил гражданин – незначительные, различной степени тяжести и смертельные. Несмотря на то, что данные дополнения внесли только в середине месяца, действовать они будут с 1 марта.

Напомним, власти региона озаботились ситуацией «гуманного соседства» людей и животных. Метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) приносит результаты, но пока бродячих собак массово стерилизуют, владельцы вновь выбрасывают питомцев на улицы. К решению проблемы подошли комплексно (подробнее).