В Волжском две женщины на иномарках не поделили дорогу

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волжском накануне в ДТП с двумя иномарками пострадали два человека. Напротив строения №6 по проспекту Металлургов 47-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo при развороте с крайней правой полосы не уступила дорогу и протаранила Skoda Octavia, которой управляла 51-летняя волжанка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии водителю Volkswagen Polo оказали помощь на месте. А женщину, управлявшую Skoda Octavia, доставили в больницу.

Напомни, также во вторник в Волжском 11-летняя девочка пострадала под колесами иномарки.