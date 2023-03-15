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НовостиПроисшествия15 марта 2023 9:39

В Волжском две женщины на иномарках не поделили дорогу

Одной из них потребовалась госпитализация
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волжском накануне в ДТП с двумя иномарками пострадали два человека. Напротив строения №6 по проспекту Металлургов 47-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo при развороте с крайней правой полосы не уступила дорогу и протаранила Skoda Octavia, которой управляла 51-летняя волжанка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии водителю Volkswagen Polo оказали помощь на месте. А женщину, управлявшую Skoda Octavia, доставили в больницу.

Напомни, также во вторник в Волжском 11-летняя девочка пострадала под колесами иномарки.