В Волжском в жилом квартале машина сбила 11-летнюю девочку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 14 марта в Волжском под колесами машины пострадал ребенок. В 7.30 42-летняя женщина за рулем Skoda Octavia на внутриквартальном проезде около дома №43 по улице 40 лет Победы наехала на 11-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП пешеход доставлена в медучреждение, - отметили в полиции.

Во вторник произошла еще одна авария, в которой пострадал пешеход. В Красноармейском районе Волгограда в 19.25 иномарка Kia Rio с 44-летним водителем сбила 29-летнего мужчину, который шел по дороге. Происшествие случилось напротив дома №5 по улице Шпалозаводской.