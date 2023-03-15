Власти Волгоградской области будут вести статистику случаев нападения бездомных собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

С марта 2023 года в Волгоградской области начали действовать новые дополнительные меры для защиты людей от агрессивных собак. В частности, муниципальные власти будут вести статистику нападения псов на жителей региона. О этом ранее сайт volgograd.kp.ru сообщал с ссылкой на соответствующий приказ комитета ветеринарии.

Согласно документу, местные власти должны ежеквартально отправлять в ведомство отчеты о проделанной работе. В ней будут отражены случаи укусов, тяжесть причиненного ущерба. В свою очередь на закрепленной территории района или городского округа государственные учреждения ветеринарии будут вести статистику бездомных животных, чтобы анализировать результаты массовой стерилизации собак.

Также волгоградцев просят вести себя разумно, не провоцировать бездомных животных, не проявлять жестокость и не организовывать кормление собак в местах общественного пользования, у подъездов.