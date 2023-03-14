Волгоградские депутаты засекретили свои доходы от народа

Сведения теперь будут публиковать в обезличенном виде. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградцы больше не смогут порадоваться финансовым успехам своих избранников. Депутаты Волгоградской областной Думы засекретили свои декларации о доходах. В региональный закон о статусе депутата внесли изменения, согласно которым публиковать сведения отныне будут в обезличенном виде, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Декларации о доходах, а также данные об имуществе и расходах своих, супругов и детей до 18 лет за прошлый год депутаты так и будут ежегодно подавать в соответствующую комиссию. Вот только, сколько миллионов заработали народные избранные и члены их семей, сколько в их собственности элитной недвижимости, автомобилей и яхт, избиратели уже не узнают. Впрочем, действуют депутаты согласно изменениям в федеральном законодательстве.

Проголосовали депутаты и еще за одно новшество – злостных прогульщиков теперь будут лишать мандата. Правда, для этого народным избранникам придется не появляться на заседаниях облдумы полгода и более.

Пока же волгоградцы могут порадоваться благополучию депутатов в прошлом году.