Синоптики обещают +12 тепла в Волгоградской области

В Волгоград пришла настоящая теплая весна. Фото: Юлия Данильченко

В середине рабочей недели волгоградцев ждет потепление. Синоптики обещают солнечный день без дождей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, осадков 15 марта не ожидается ни в Волгограде, ни на территории области. Температура будет держаться в районе +7… +12 градусов днем. Ночью же опустится до нуля, местами до -3 градусов.

Единственное, что немного подпортит весеннее настроение – сильный ветер. Порывы с юго-востока достигнут 18 метров в секунду. В темное время суток ветер стихнет до 11 метров. Но на всякий случай лучше держаться подальше от шатких конструкций и не парковать машины под деревьями.

Метеозависимых волгоградцев предупреждают о магнитных бурях, которые будут 14 и 15 марта. Геомагнитная активность достигнет 5 баллов.