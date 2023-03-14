В Волгограде в ночь с 14 на 15 марта усилятся магнитные бури

Особо тяжело придется тем, кто остро реагирует на причуды погоды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жителей Волгоградской области предупреждают об усилении геомагнитной активности в ближайшие сутки. Пик так называемой магнитной бури наступит около 3 часов ночи 15 марта 2023. Об этом volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Gismeteo.

Самый критичный момент для метеозависимых оценивается по шкале геомагнитной активности в 5 баллов из 9 возможных, до 12 часов дня колебания составят всего 4 балла, а потом геомагнитная активность снизится до 2-3 баллов.

Также сильные магнитные бури могут возникнуть уже 16 марта. Метеорологи прогнозируют в этот день мощность в 5 баллов геомагнитной активности.