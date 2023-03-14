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НовостиОбщество14 марта 2023 11:40

В Волгограде в ночь с 14 на 15 марта усилятся магнитные бури

Метеозависимым следует запастись обезболивающими таблетками
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Особо тяжело придется тем, кто остро реагирует на причуды погоды

Особо тяжело придется тем, кто остро реагирует на причуды погоды

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жителей Волгоградской области предупреждают об усилении геомагнитной активности в ближайшие сутки. Пик так называемой магнитной бури наступит около 3 часов ночи 15 марта 2023. Об этом volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Gismeteo.

Самый критичный момент для метеозависимых оценивается по шкале геомагнитной активности в 5 баллов из 9 возможных, до 12 часов дня колебания составят всего 4 балла, а потом геомагнитная активность снизится до 2-3 баллов.

Также сильные магнитные бури могут возникнуть уже 16 марта. Метеорологи прогнозируют в этот день мощность в 5 баллов геомагнитной активности.