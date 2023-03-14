Депутаты Волгоградской областной думы приняли отставку Ильи Кошкарева

Фото: Волгоградская областная дума

На заседании Волгоградской областной думы 14 марта приняли отставку Ильи Кошкарева. Депутат написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья. Парламентарии приняли прошение Кошкарева завершить свою деятельность в облдуме. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Илья Кошкарев в парламенте возглавлял комитет по бюджетной и налоговой политике. Из-за его ухода пришлось провести две кадровые перестановки. Думский комитет по бюджетной и налоговой политике теперь возглавил Михаил Струк, который оставил председательство в комитете по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий. Вместо Струка председателем комитета была утверждена Татьяна Распутина.

- Все решения были приняты в рамках регламента Волгоградской областной Думы, - отметили в регпарламенте.