Один из самых богатых депутатов Волгоградской областной думы подал в отставку

Фото: Волгоградская областная дума

В Волгоградской областной думе 14 марта проходит очередное заседание. На нем будет рассмотрен вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Ильи Кошкарева. Парламентарий по собственному желанию решил оставить свой мандат. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на повестку заседания.

- Считать досрочно прекращенными с 14 марта 2023 года полномочия депутата Волгоградской областной Думы Кошкарева Ильи Альбертовича, избранного по Новоаннинскому одномандатному избирательному округу №2, – отмечается в проекте постановления.

В документе сообщается, что депутат написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Во вторник парламентарии должны утвердить уход Ильи Кошкарева из облдумы.

Отметим, Илья Кошкарев был депутатом регионального парламента в течение трех созывов. Он являлся председателем думского комитета по бюджетной и налоговой политике. После ухода парламентария у комитета будет новый руководитель. Ежегодно Илья Кошкарев становился одним из самых богатых депутатов регионального парламента. Так за 2021 год он заработал 75 миллионов 750 тысяч рублей. А в 2020 году в начале пандемии коронавируса депутат застрял на островном государстве Фиджи в Тихом океане из-за закрытых границ. Илья Кошкарев смог вернуться в Волгоград лишь спустя 2 месяца.