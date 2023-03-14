В Волгограде почти за 31 млн рублей обновят часть горсада

Благоустройство продолжат в горсаду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2023 году в центре Волгограда обновят еще один участок Городского сада - между улицей Глубокоовражной, центральной аллеей и пожарной каланчой. Мэрия объявила аукцион на благоустройство. Начальная (максимальная) цена контракта – 30 миллионов 975 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Образовавшуюся в результате предыдущих торгов по реконструкции объектов экономию денежных средств власти направят на дополнительные работы по преображению парка в Центральном районе, - рассказали в мэрии.

Как и всегда, в первую очередь в этой части парка обновят пешеходные дорожки. В зеленой зоне смонтируют автополив. Освещение в горсаду будет двухуровневым, здесь поставят новые фонари и 20 грунтовых светильников. Плюс к этому в парке появится спортплощадка и лавочки.

Продолжится в этом году и обновление пешеходных участков улиц Коммунистической и Ленина в Комсомольском саду. Все по стандарту: новые мощеные бетоном тротуары, фонари, скамейки, урны. Плюс к этому высадят более 270 деревьев и кустарников, розарий украсят более 350 роз. Приведут в порядок и Сурский сквер, там уже начали работы с вырубки старых вязов.