2020-05-22T16:15:27+03:00
Общество

Волгоградский депутат вырвался с Фиджи за дикую цену

Депутат облдумы и миллионер Илья Кошкарев мог покинуть остров, заплатив за билет более 100 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Илья Кошкарев в сентябре 2019-го возглавил думский комитет по бюджетной и налоговой политике.Илья Кошкарев в сентябре 2019-го возглавил думский комитет по бюджетной и налоговой политике.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С 19 марта 16 россиян оказались отрезанными от внешнего мира из-за пандемии коронавируса. Границы закрыли и туристы застряли практически в раю – на острове Фиджи. В их числе оказался и волгоградский миллионер, депутат - председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Волгоградской облдумы Илья Кошкарев. Семья не бедная, так что вполне могла позволить себе покинуть остров 22 мая, отдав за билеты «сумасшедшие деньги». Чтобы зафрахтовать самолет, застрявшим на Фиджи туристам пришлось заплатить. Не всем это оказалось по карману. Остальные будут ждать спасательного рейса.

- Улетели сами за сумасшедшие деньги. Возвращение на родину им стоило больше, чем 100 тысяч ру. Совершенно случайно совпало несколько важных рейсов, - цитирует «КП-Волгоград» тг-канал «Познавая белый свет» одного из застрявших на Фиджи путешественников – Андрея Смирнова.

Дорога депутату-миллионеру Илье Кошкареву предстоит нелегкая. Сначала чартерным рейсом из Фиджи в Сидней, затем регулярным рейсом в Рим, оттуда вылет в Москву и только потом домой. Не исключено, что на 14-дневном карантине по коронавирусу волгоградцам придется сидеть дважды.

- Я, конечно, не полетел. Дикая нереальная цена. Пережду. Теперь нас осталось на острове всего 8 человек, - отмечает Смирнов.

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Мы, граждане Российской Федерации, оказались в сложной ситуации. Имея на руках визы, транзитные билеты и разрешение на выезд, с 19.03 не можем вылететь с острова Фиджи, так как все рейсы на Австралию отменены. Наша группа в количестве 16 человек оказалась отрезанной от внешнего мира. Мы сделали обращения в министерство иностранных дел Российской Федерации, в консульский отдел министерства иностранных дел Австралии посредством регистрации на официальных сайтах, звонков на горячую линию. Нам все отвечают, что нами занимаются, о нас знают. Но время идёт, а результата нет. Сегодня по состоянию на 27 марта воздушная гавань с ближайшей большой землей закрыта. Остров в полной изоляции на 6 месяцев. У многих закончились жизненно важные лекарства, заканчиваются деньги, а самое страшное, что сегодня- завтра закроются отели, так как остров на изоляции. Умоляем о помощи! Среди нас есть маленький дети. Мы можем просто погибнуть! Пытаемся связаться с посольством РФ в Австралии, но везде отвечают только автоответчики. Распространите информацию!!!! Если кто-то знает, как нам можно помочь, наш телефон для связи - +79221770905 Ирина.
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Но уже то хорошо, что российскому посольству удалось согласовать «все транзиты, стыковки и пограничные формальности». Побег с райского острова туристы-заложники планировали все это время, начиная с марта. Но рейсы все время отменяли.

Напомним, улететь домой волгоградский депутат Кошкарев и другие отдыхающие должны были еще 19 марта. Все это время многим из них приходилось буквально выживать в чужой стране. В последние недели правительство России перечисляло каждому по 2400 рублей в день. Хотя депутат-единоросс вполне мог себе позволить себе столь затяжной отдых даже лишившись заплаты в облдуме. В 2019 Илья Кошкарев задекларировал доход более 29,1 миллиона, еще 18,8 миллиона рублей заработала его супруга.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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