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НовостиПроисшествия14 марта 2023 6:47

Волгоградская прокуратура проконтролирует расследование дела в отношении женщины, истязавшей племянника

Женщину подозревают в систематических избиениях 3-летнего малыша
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградская прокуратура проконтролирует расследование дела в отношении женщины, истязавшей племянника

Волгоградская прокуратура проконтролирует расследование дела в отношении женщины, истязавшей племянника

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

14 марта прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Котельниковского района. Женщину подозревают в систематических избиениях 3-летнего племянника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, маму малыша госпитализировали в перинатальный центр, поэтому ребенка оставили родственнице.

- Как следует из материалов уголовного дела, в период с февраля по март 2023 года подозреваемая избивала 3-летнего племянника. При этом мать мальчика, являющаяся родной сестрой подозреваемой, находится в перинатальном центре, - уточнили в прокуратуре.

Отметим, что семья подозреваемой характеризуется положительно, на учете не состоит. Расследование уголовного дела продолжается.