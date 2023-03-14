Под Волгоградом женщина избивала 3-летнего племянника, пытаясь его успокоить

СК расследует дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело на 31-летнюю жительницу поселка Нижние Черни Котельниковского района, подозреваемую в истязании 3-летнего племянника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, малыша на время оставили родственнице, пока его мама лежала в больнице. Сотрудники следкома установили, что с февраля по март малыш подвергался систематическим избиениям. Свое поведение женщина объяснила тем, что пыталась успокоить ребенка, когда тот плакал.

- В настоящее время малолетний доставлен в медицинское учреждение города Волгоград, медики продолжают оказывать ему необходимую помощь. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На теле ребенка множественные травмы. Неадекватную родственницу задержали. Ей грозит наказание по статье 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица).

- С участием подозреваемой проводится комплекс неотложных следственных действий. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СК.