В Волгоградской области льготники могут получить аванс в 100 тысяч рублей на газификацию

В регионе продолжается газификация. Фото: Олег ЗОЛОТО

С марта 2023 года льготники из Волгоградской области получили возможность получить аванс в размере 100 тысяч рублей на газификацию жилья. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, субсидию доступна сразу после заключения договора с газовыми службами. Средства пойдут на покупку оборудования, его установку и работу специалистов. Напомним, вопрос газификации населенных пунктов сегодня на оперативном совещании обсудил губернатор Андрей Бочаров.

Отметим, что до решения главы региона льготники имели возможность получить субсидию в размере 50 тысяч рублей. Помимо увеличения аванса, расширился и список категорий граждан, которым доступна эта услуга. Это участники войны, инвалиды и ветераны боевых действий, многодетные и малоимущие.