В Волгоградской области в 2023 году газ проведут в 20 населенных пунктов

20 населенных пунктов региона газифицируют в этом году Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая рабочая неделя в региональной администрации началась с оперативного совещания губернатора Андрей Бочарова. На заседании обсуждались вопросы реализации программы газификации в Волгоградской области, меры поддержки жителям. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации области, в 2023 году газ планируется провести в 20 населенных пунктов региона, в которых ранее голубого топлива не было.

- До конца 2027 года по итогам проводимой совместно с компанией «Газпром» работы уровень газификации Волгоградской области должен составить 98%, - подчеркнул Андрей Бочаров. В настоящий момент уровень газификации составляет более 90,5%.

В Волгоградской области продолжает действовать президентская программа социальной газификации. По ней голубое топливо провели в 11 тысяч домов, сбор заявок от жителей продолжается. По социальному кодексу региона предусмотрена компенсация части затрат на газификацию в размере 100 тысяч рублей отдельным категориям граждан.