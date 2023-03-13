В Волгограде будут судить мужчину за мошенничество на сайте с интим-услугами

Материалы уголовного дела направлены в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгограде следователи отдела МВД завершили предварительное расследование уголовного дела на жителя Ульяновской области. Он обвиняется в покушении на мошенничестве. Мужчина создал сайт с объявлениями о предоставлении интим-услуг. Он выдумал анкеты девушек, а фотографии взял из интернета. Принимая звонки, мужчина имитировал женский голос и просил полную предоплату. После перевода денег переставал выходить на связь. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

- Один из жителей Волгограда в сентябре прошлого года перевел злоумышленнику 40 тысяч рублей. Деньги направлялись на электронные кошельки, а затем переводились на карты, оформленные на подставных лиц, - отметила Ирина Волк.

Студент волгоградского вуза не дождался желаемой встречи с проституткой, став жертвой мошенника. Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в Ульяновской области. Он был заключен под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением были переданы в Центральный районный суд.