В Волгограде студент перечислил мошеннику 40 тысяч рублей за интим-услуги

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

18-летний молодой человек, приехавший учиться в Волгоград из Узбекистана, перечислил 40 тысяч рублей девушке за оказание интимных услуг. Но вместо девушки он нарвался на мошенника, которого задержали правоохранительные органы. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- В январе 2023 года полицейские задержали подозреваемого в Ульяновской области. Мужчину заключили под стражу, - заверили в ведомстве.

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемый 35-летний мужчина создал в интернете аккаунт, на котором выкладывал фотографии неизвестной девушки и от ее лица предлагал интимные услуги за приличную сумму. В сентябре 2022-го на эту удочку клюнул 18-летний студент и набрал по указанному злоумышленником номеру.

От имени девушки аферист потребовал перечислить на его счет 40 000 рублей. Когда студент перечислил необходимую сумму, аппетит мошенника увеличился и он попросил еще 40 тысяч. К этому моменту студент понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.