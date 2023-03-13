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НовостиПроисшествия13 марта 2023 8:07

В центре Волгограда женщина отравилась угарным газом

Ее спасают врачи центра острых отравлений больницы №25
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пациентов с отравлениями везут в 25-ю больницу.

Пациентов с отравлениями везут в 25-ю больницу.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вечером 12 марта в Центральном районе Волгограда 36-летнюю женщину госпитализировали после отравления угарным газом. Скорее всего, причиной отравления жительницы улицы Коммунистической стала неисправная газовая колонка. Сейчас волгоградку спасают врачи центра острых отравлений больницы №25, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Женщина в отделении острых отравлений. Состояние стабильное, средней степени тяжести, - рассказали в облздраве.

Напомним, в последнее время участились случаи отравления угарным газом в Волгограде и области. В начале марта в Волжском от «тихого убийцы» пострадала целая семья. В больницу попали беременная мама и ее пятеро детей. Понадобилась помощь медиков и 6 сотрудникам скорой, которые приехали к ним на помощь. Врачам пришлось спасать и пациентов, и друг друга. Всех уже выписали из больницы.

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