«Мальчик просил нас не умирать, обещал вырасти и стать врачом»: медики рассказали о массовом отравлении угарным газом под Волгоградом

Врачи спасли жизнь целой семье. Фото: пресс-служба областного комитета здравоохранения.

Накануне в Волгоградской области пятеро детей и их беременная мама чуть не погибли у себя дома от угарного газа. Отравление получили и приехавшие им на помощь врачи. Всего от «тихого убийцы» пострадали 12 человек. Медики рассказали, как им удалось спасти семью в столь экстремальных условиях.

«НЕ УМИРАЙТЕ, БУДЬТЕ СО МНОЙ»

ЧП произошло вечером 5 марта в одной из квартир дома №5 на улице Луганской в Волжском. Вызов в скорую поступил в 22.48 часов. По словам жильцов, сразу пять детей в возрасте от 8 до 17 лет пожаловались на плохое самочувствие из-за семечек.

Всего на месте происшествия выехали шесть бригад скорой помощи. Первыми прибыли две в составе четырех человек. Они стали оказывать незамедлительную помощь, расспрашивать, что случилось.

- Повод вызова звучал как «отравление семечками». Мы по прибытию на место взяли все необходимое и зашли в квартиру, где обнаружили детей, лежащих на полу без сознания. Стали оказывать им помощь, - вспоминают врачи.

Дома были родители детей и родственники. Они рассказали медикам, что купили на рынке семечки, которые пожарили и съели. После этого якобы и случилось массовое отравление.

- В процессе оказания медицинской помощи мы и сами стали чувствовать себя плохо. Головокружение, металлический вкус во рту, першение в горле, - продолжают врачи.

Одна из сотрудниц неотложки вышла из квартиры за носилками и упала в обморок, очнулась уже на лавочке на улице, куда ее принесли коллеги. Аналогичные симптомы были у других врачей, побывавших в квартире.

Врачи оказывали помощь друг другу. Фото: пресс-служба областного комитета здравоохранения.

- Мне сказали, что один мальчик находится в комнате. Я кинулась к нему. Передо мной в обморок упал его дедушка. Я пытались оказать ему помощь, но мне тоже стало нехорошо. Затем в спальню зашла беременная мама, она также чувствовала сильное недомогание. Последнее, что я помню, как схватила маму, а пришедший на помощь водитель - мальчика… Я очнулась уже на улице, - делится фельдшер.

Врачи спасали не только детей, но и друг друга. Кто был в сознании, тот помогал эвакуировать пациентов, выводил коллег на свежий воздух. Особенно постарались водители – они звали на помощь жильцов и прохожих.

- Мы приехали чуть позже, стали оказывать помощь 9-летней девочке. Каждая бригада была занята одним пациентом. Когда мы поняли, что произошла утечка бытового газа, первым делом открыли окна. Затем позвали водителей и всех, кто мог нам помочь, потому что сами чувствовали недомогание. Стали спешно выносить детей на улицу, где погрузили их в машины, - продолжают сотрудники одной из бригад.

Фото: пресс-служба областного комитета здравоохранения.

Один из пациентов очень переживал не только за сестер и братьев, но и за спасавших их врачей.

- Мальчику стало лучше в карете скорой помощи. Он заплакал и сказал: «Спасибо вам большое. Не умирайте, будьте со мной. Я вырасту, буду доктором, я вас всех спасу!», - вспоминает трогательные слова пациента одна из сотрудниц бригады.

О случившемся сразу сообщили в экстренные службы. Пока спасатели МЧС работали на месте происшествия, бригады добирались до больницы №25 в Волгоград. Несмотря на то, что медикам было плохо, они передали детей в приемный покой и только потом сами обратились за помощью.

Многодетная мама Галина Котельникова, которая находится в положении, тоже рассказала о случившемся в тот вечер.

Многодетная мама тоже попала в больницу. Фото: пресс-служба областного комитета здравоохранения.

- Дети стали плакать, не понимали, что с ними происходит, жаловались на плохое самочувствие. При этом никакого запаха не было. Мы вызвали врачей. Все бригады сработали оперативно, оказали помощь. Спасибо им большое! Мы попали в больницу с отравлением угарным газом. Состояние детей стабильное, - поделилась женщина.

Главный токсиколог Волгоградской области, заведующий центром острых отравлений больницы скорой медицинской помощи №25 Сергей Ларионов рассказал о самочувствии пациентов:

- К нам поступило пять детей и их мама с диагнозом «отравление угарным газом». Состояние детей средней степени тяжести, у женщины удовлетворительное. Она готовится к выписке. Сотрудники скорой помощи тоже получили отравление легкой степени. Им была оказана помощь, они выписаны на амбулаторное лечение. Угарный газ – это тихий убийца. У него нет запаха и цвета. Головокружение, слабость, потемнение в глазах – эти симптомы могут свидетельствовать о том, что идет отравление. Далее человек может потерять сознание, могут развиться судороги. Необходимо обращаться за медицинской помощью.

ОФЦИАЛЬНО

СК Волгоградской области организовал проверку по факту оказания услуг, н отвечающих безопасности.

- Следователями СКР проводится комплекс процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут установлены конкретные лица из числа управляющей компании, осуществляющей обслуживание многоквартирного дома, которых будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в СК.

Прокуратура региона также проводит проверку. По одной из версий, утечка могла произойти из-за неправильной эксплуатации газовой колонки.

- - Обстоятельства и причины скопления угарного газа в квартире устанавливаются. В ходе проведенного обследования повреждений газового оборудования в многоквартирном доме не выявлено. Одной из версий причин произошедшего является нарушение технологического цикла при использовании индивидуального газового оборудования, - добавили в прокуратуре.