Из-за крупного коммунального ЧП заливает Первую продольную в Волгограде

Новый фонтан появился в Волгограде 12 марта. Кадр видео

Из-за крупного коммунального ЧП снова заливает водой и частично перекрыли Первую продольную в Волгограде. Горожане запечатлели на свои телефоны новый фонтан, бьющий из-под асфальта в Ворошиловском районе. Правда, приняли они такое новшество на улице Академической не слишком радостно, ведь источник воды бьет из прорванной трубы. Факт коммунальной аварии подтвердили volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения».

- По улице Академическая произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения. Заявка принята в работу диспетчерской службой, ремонтная бригада работает на месте, - прокомментировали в организации.

Специалисты также отметили, что на подачу холодной и горячей воды жителям окрестных домов эта авария никак не повлияет. Ресурс подается в жилой сектор в штатном режиме.

Вечером «Концессии водоснабжения» сообщили об устранении аварии.