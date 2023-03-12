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НовостиОбщество12 марта 2023 15:30

В Волгограде устранили коммунальную аварию на Академической

Стихийный фонтан после коммунального ЧП закопали обратно
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Кадр видео с места коммунальной аварии.

Кадр видео с места коммунальной аварии.

В Волгограде «Концессии водоснабжения» ликвидировали коммунальную аварию в Ворошиловском районе, где днем 12 марта прорвало трубу на улице Академической. При выполнении работ жители близлежащих домой не были лишены водоснабжения, а вот дорогу на Первой продольной из-за коммунального ЧП пришлось частично перекрыть и перекопать, сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий».

- В настоящий момент бригада «Концессии» ведет обратную засыпку и утрамбовку песчано-щебеночной подушки, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, возникший днем посреди асфальта стихийный фонтан стал причиной частичного перекрытия Первой продольной магистрали. Потоки воды залили центральные улицы.