В Волгограде устранили коммунальную аварию на Академической

Кадр видео с места коммунальной аварии.

В Волгограде «Концессии водоснабжения» ликвидировали коммунальную аварию в Ворошиловском районе, где днем 12 марта прорвало трубу на улице Академической. При выполнении работ жители близлежащих домой не были лишены водоснабжения, а вот дорогу на Первой продольной из-за коммунального ЧП пришлось частично перекрыть и перекопать, сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий».

- В настоящий момент бригада «Концессии» ведет обратную засыпку и утрамбовку песчано-щебеночной подушки, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, возникший днем посреди асфальта стихийный фонтан стал причиной частичного перекрытия Первой продольной магистрали. Потоки воды залили центральные улицы.