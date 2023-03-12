В Волгоградской области до 13 марта введен желтый уровень опасности из-за погоды

В Волгограде ожидается неустойчивая погода и сильный ветер. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград и область оказались в желтой зоне опасности из-за погодных условий 12 марта 2023 года. На территории всего региона до 18 часов 13 марта ожидается штормовой ветер с сильными порывами до 17-22 метров в секунду, а также туман. Об этом volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Гидрометеоцентр России.

Напомним, что в ближайшие дни погода в Волгоградской области будет действительно буйной и неустойчивой. Постоянные смены направлений ветра и его скорости, дождь по утрам и днем, похолодание днем и ночные минусовые температуры ожидают волгоградцев в воскресенье и в начале рабочей недели.