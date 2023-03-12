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НовостиОбщество12 марта 2023 11:50

В Волгоградской области до 13 марта введен желтый уровень опасности из-за погоды

В этой же погодной зоне оказалась Астраханская, Ростовская области, Краснодарский край и Республика Крым
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В Волгограде ожидается неустойчивая погода и сильный ветер.

В Волгограде ожидается неустойчивая погода и сильный ветер.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград и область оказались в желтой зоне опасности из-за погодных условий 12 марта 2023 года. На территории всего региона до 18 часов 13 марта ожидается штормовой ветер с сильными порывами до 17-22 метров в секунду, а также туман. Об этом volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Гидрометеоцентр России.

Напомним, что в ближайшие дни погода в Волгоградской области будет действительно буйной и неустойчивой. Постоянные смены направлений ветра и его скорости, дождь по утрам и днем, похолодание днем и ночные минусовые температуры ожидают волгоградцев в воскресенье и в начале рабочей недели.