Волгоград 12 марта накроют небольшие дожди с туманом

В Волгограде зарядят дожди. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди, туман, сильные порывы ветра, но вместе с тем высокие температуры. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в региональном ЦГМС.

Сегодня, 12 марта, утром и днем пройдет небольшой дождь. Временами возможен туман. Ветер юго- восточного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха - 10-12 градусов тепла.

Новая рабочая неделя также начнется с дождя. В понедельник, 13 марта, ночью и утром снова возможен небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер изменит направление на северо-западное, будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью достигнет отметок плюс 3-5 градусов, днем потеплеет до плюс 6-8.

Во вторник, 14 марта, существенных осадков не ожидается. Столбик термометра ночью опустится до -1 градуса, днем поднимется до +9.