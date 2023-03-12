В Волгоградской области вырастили в тепличных условиях 11 тонн овощей

Тепличных овощей вырастили много, но от этого они не стали доступней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свой собственный рекорд по сбору урожая овощей в предприятиях закрытого грунта Волгоградская область побила за три месяца нового года. С начала 2023- го было произведено около 11 тысяч тонн овощей, а это почти на треть выше результатов за аналогичный период 2022-го, об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области.

Лидирующие позиции по сбору овощей занимают такие предприятия как: ООО «Агрокомплекс «Волжский», ООО «Овощевод», СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП «Заря». Вместе в совокупности они произвели более 4 тысяч тонн помидоров и 6,5 тысячи тонн огурцов.

Стоит отметить, что не смотря на такие оптимистичные показатели, цены на овощи в магазине продолжают кусаться и расти. Сначала резко подорожали огурцы, затем пришел черед лука. Огурцы сейчас стали доступней, зато растет стоимость томатов.