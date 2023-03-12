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НовостиОбщество12 марта 2023 10:53

В Волгоградской области вырастили в тепличных условиях 11 тонн овощей

При этом цены на огурцы и помидоры остаются рекордно высокими
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Тепличных овощей вырастили много, но от этого они не стали доступней.

Тепличных овощей вырастили много, но от этого они не стали доступней.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свой собственный рекорд по сбору урожая овощей в предприятиях закрытого грунта Волгоградская область побила за три месяца нового года. С начала 2023- го было произведено около 11 тысяч тонн овощей, а это почти на треть выше результатов за аналогичный период 2022-го, об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области.

Лидирующие позиции по сбору овощей занимают такие предприятия как: ООО «Агрокомплекс «Волжский», ООО «Овощевод», СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП «Заря». Вместе в совокупности они произвели более 4 тысяч тонн помидоров и 6,5 тысячи тонн огурцов.

Стоит отметить, что не смотря на такие оптимистичные показатели, цены на овощи в магазине продолжают кусаться и расти. Сначала резко подорожали огурцы, затем пришел черед лука. Огурцы сейчас стали доступней, зато растет стоимость томатов.