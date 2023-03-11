В Волгограде за неделю огурцы подешевели на 13,9%

Еще недавно огурцы били рекорды по стремительному росту цен. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За первую неделю марта 2023 года в Волгограде и области сразу на 13,9% подешевели огурцы и на 4,1% - гречка, снизились цены и на продукты из борщевого набора – морковь, капусту, лук и картошку. Зато в то же время в регионе заметно подорожали чай и мука. Такие данные приводит Волгоградстат по итогам мониторинга средних розничных цен в магазинах и на рынках Волгограда, Камышина и Михайловки, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Помимо ставшими рекордсменами по снижению цен огурцов и гречки с 28 февраля по 6 марта на 2% подешевели макароны детские мясные консервы, чуть меньше «сбросили» молоко, сметана и свинина, сосиски и сардельки, печенье и творог. Среди овощей стали дешевле морковка (2,7%), капуста (2,3%), лук (2,1%), картошка (1%). Из борщевого набора за неделю подорожала только свекла, но немного – на 1,3%.

Прибавили в цене за неделю помидоры (2,6%), бананы (2,2%) и яблоки (1,5%). Черный чай стал дороже на 5,3%, мука – на 4,3%, молочные детские смеси - на 3,1%, а фруктовые консервы – на 2,3%. Также примерно на полтора процента подорожали пшено, рис, мороженая рыба. В пределах процента подросла стоимость подсолнечного масла, сахара, говядину.

Среди товаров первой необходимости также доступней стали стиральный порошок (1,8%), зубная паста (1,4%), товары женской гигиены (0,9%). Совсем незначительно, но все же дешевле на полках волгоградских магазинов можно найти шампунь, хозяйственное мыло и подгузники для малышей. В то же время на 2,6% увеличилась средняя стоимость туалетной бумаги, туалетного мыла (1,6%). Дороже стали и сухие корма для животных (1,5%).