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НовостиПроисшествия12 марта 2023 8:56

На юге Волгограда Mazda сбила 10-летнего мальчика

Школьник в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ребенок в больнице.

Ребенок в больнице.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Накануне, 11 марта, в Красноармейском районе Волгограда 10-летний мальчик попал под колеса Mazda 3, за рулем которой был 42-летний водитель. ДТП с участием юного пешехода произошло в 11.20 на улице Удмуртской. Сбитый иномаркой ребенок в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- Несовершеннолетний пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, школьник решил перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент на него и наехала иномарка, которая двигалась от улицы Довженко в строну улицы 40 лет ВЛКСМ.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие на юге Волгограда случилось ранним утром 12 марта. Там водитель решил штурмом взять закрытый на ремонт Марийский путепровод. Но в итоге машина влетела в ров и застряла.