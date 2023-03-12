На юге Волгограда Mazda сбила 10-летнего мальчика

Ребенок в больнице. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Накануне, 11 марта, в Красноармейском районе Волгограда 10-летний мальчик попал под колеса Mazda 3, за рулем которой был 42-летний водитель. ДТП с участием юного пешехода произошло в 11.20 на улице Удмуртской. Сбитый иномаркой ребенок в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- Несовершеннолетний пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, школьник решил перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент на него и наехала иномарка, которая двигалась от улицы Довженко в строну улицы 40 лет ВЛКСМ.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие на юге Волгограда случилось ранним утром 12 марта. Там водитель решил штурмом взять закрытый на ремонт Марийский путепровод. Но в итоге машина влетела в ров и застряла.