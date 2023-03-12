На юге Волгограда иномарка влетела в ров на закрытом на ремонт мосту

Толпа мужчин все же вытянула из ямы застрявшую иномарку. Скрин видео Екатерины Каширской

В Красноармейском районе Волгограда ранним утром 12 марта иномарка пыталась проехать по закрытому на ремонт Марийскому путепроводу. Но взять мост штурмом водителю не удалось. Машине перегородил путь ров, специально вырытый на въезде на мост, в котором она и застряла. Очевидцы сняли на видео, как толпа мужчин устроила спецоперацию по спасению иномарки.

- Чтобы не ездили автомобили, поставили ограждение и немного вырыт ров. Но некоторых это не останавливает. Машина заехала в ров и не смогла выехать, - комментирует очевидец произошедшего Екатерина Каширская.

Толпа мужчин все же вытянула из ямы застрявшую иномарку, издав в конце победный клич. Остальным волгоградским автомобилистам пытаться повторить этот трюк не стоит.

Напомним, Марийский путепровод на юге Волгограда закрыли на капремонт с 1 марта. Автомобилям путь через мост закрыли совсем, хотя трамваи пока ездят, пешеходы ходят. Об этом заранее предупреждала мэрия. На ремонте в Красноармейском и Сарептский путепровод. Там движение перекрыли на половине моста.