В Волгограде взорвали 78-метровую трубу на бывшем «Химпроме»

Кадр видео подрыва трубы.

На юге Волгограда 11 марта взорвали 78-метровую трубу цеха по производству карбида кальция, которая более полувека дымила на теперь уже бывшем «Химпроме» - некогда гиганте химической промышленности страны. Подрыв трубы на руинах завода записали на видео очевидцы. Для многих это стало прощанием с целой эпохой.

- Вот и нет больше трубы. «Химпрома» нет. Это же целую эпоху взорвали. Сегодня символ рухнул, - говорят волгоградцы.

Цех №40 на заводе «Химпром» работал с 1961 по 2014 годы. Здесь производили карбид кальция, который отправляли во все уголки страны и даже за рубеж.

- Труба экспериментальная... Но стояла крепко! Царство ей Небесное! Жизни тысяч заводчан и жителей района в ее тени прошли… - печалятся волгоградцы.

Напомним, некогда успешный завод давно разорился, как и многие другие гиганты промышленности в Волгограде. Территорию в 2019 году за 103 миллиона рублей купило на торгах ООО «Промышленные технологии». Старые цеха потихоньку сносят. На руинах хотят построить новый завод, где будут производить метанол. Но из-за санкций последних лет дело застопорилось. Предстоит решить вопрос и еще одним наследием «Химпрома» - шламонакопителем, который называют «белым морем». Его планируют закрыть в «саркофаг».